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Реформы власти: Зеленский заявил о грядущих изменениях в судебной системе

Реформы власти: Зеленский заявил о грядущих изменениях в судебной системе
12:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил о будущей "перезагрузке" судебной системы в Украине.

Президент Владимир Зеленский, комментируя остановку передачи в концессию Херсонского порта, заявил, что судебная система Украины будет перезагружена.

Об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты.

"У нас сложная ситуация с судами. Она всегда была очень сложная. Они - личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов. Вы знаете, что у нас прошел конкурс из-за того, что мы приняли закон о концессиях. У нас сразу была концессия двух портов. Один из этих портов, который выиграли катарцы, которые заходят на наш рынок, здесь же после того, как они выиграли - кто-то решил через суд, один из громких судов, заблокировать их вход", - сказал Президент. 

Министрам урезали зарплаты и премии

По его словам, пока власть занимается налаживанием системы по противодействии этому. 

"Мы с вами, я уверен, еще доживем до момента, когда будет перезагружена судебная система. При этом я знаю, что в Украине очень много порядочных судей, но, к сожалению, есть и большое количество проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности инвестиций, как украинских так и западных ", - заявил Зеленский.

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Украина, Суд, Реформа, Владимир Зеленский.
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