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Среда, 05.02.2020
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Министрам урезали зарплаты и премии

Министрам урезали зарплаты и премии
10:57 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабмин решил привязать запрплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине.

Кабинет министров принял решение привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Зарплаты министров и их заместителей будут в диапазоне от трех до пяти средних зарплат", – написал он в "Телеграм-канале" в среду утром.

Решение принято во исполнение поручения президента Владимира Зеленского, добавил Гончарук.

"О зарплатах министров. На выполнение задания Президента правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - написал Премьер.

Он выразил убеждение в необходимости "прекращать выплаты по 200-400% премий".

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"Отныне максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", - отметил Гончарук.

Как сообщалось, накануне Гончарук предложил Зеленскому привязать оплату труда чиновников к средней зарплате в стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

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Министры, Кабмин, Чиновники, Владимир Зеленский, Зарплаты чиновников.
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