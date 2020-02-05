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Зарплаты министров привяжут к средней по Украине

Зарплаты министров привяжут к средней по Украине
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти.

Размер зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных лиц в Украине правительство привяжет к средней зарплате по стране. Об этом во время совещания в Офисе президента заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает прес-служба ОП.

По его словам, зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра и других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал премьер.

Гончарук подчеркнул, что информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной, ее будут публиковать ежемесячно.

Также правительство попросило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

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"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил Алексей Гончарук.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства ограничить зарплаты чиновников.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее. 

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Министры, Кабмин, Чиновники, Владимир Зеленский, Зарплаты чиновников.
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