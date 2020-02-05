Кабмин признал действенными 38 ОТГ

Новости Украины:Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Правительство признало способными 38 объединенных территориальных общин.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Гончарук поделился, что эти общины провели выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ состоялись еще в 2019 году.

"Но потому, что ОТГ до сих пор не были признаны Кабмином способными, существовала угроза неустановления взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами этих общин", - написал премьер.

Теперь, по словам главы украинского правительства, эта проблема решилась.

В Украине созданы 1045 ОТГ, из них - в 936 состоялись первые местные выборы.

"На сегодня Правительством в целом признано способными 876 ОТГ - это составляет 93,5% от ОТГ, где уже состоялись первые местные выборы", - подытожил Гончарук.