Зеленский заявил, что подбор новых кадров в правительство продолжается

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабмин подбираются новые кадры для усиления нескольких направлений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс подбора новых кадров в состав правительства продолжается, отчет Кабинета министров должен быть 14 февраля.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во время посещения ЦПАУ в Киеве.

"Мы продолжаем практику усиления правительства. Сейчас подбираются новые кадры, (чтобы - ред.) усилить несколько направлений как социальных, так и экономических", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас проводятся встречи с разными ведущими специалистами - как теми, кто проживает в Украине, так и украинцами за рубежом.

"Это долгое время, думаю, что пару недель, и мы закончим этот процесс", - сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что полный отчет Кабинета министров о деятельности должен быть 14 февраля.

"До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они (правительство — ред.) должны успеть сделать", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 4 февраля провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 7 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде представит промежуточный отчет работы Кабинета министров.