Кабмин назначил главу Агентства развития молодежи

Новости Украины:Александра Ярему назначили главой Государственного агенства по делам молодежи и гражданского общества.

Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества возглавил Александр Ярема. Об этом сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

"5 февраля Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал распоряжение о назначении на должность председателя Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александра Ярему", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года правительство создало Госагентство развития молодежи и гражданского общества и объявило конкурс на занятие должности его председателя.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о будущей "перезагрузке" судебной системы в Украине.