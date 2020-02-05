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Кабмин назначил главу Агентства развития молодежи

Кабмин назначил главу Агентства развития молодежи
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Александра Ярему назначили главой Государственного агенства по делам молодежи и гражданского общества.

Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества возглавил Александр Ярема. Об этом сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

"5 февраля Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал распоряжение о назначении на должность председателя Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александра Ярему", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года правительство создало Госагентство развития молодежи и гражданского общества и объявило конкурс на занятие должности его председателя.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил о будущей "перезагрузке" судебной системы в Украине.

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Кабмин, Минкульт, Александр Ярема.
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