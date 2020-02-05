Кабмин назначил главу Агентства развития молодежи

Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества возглавил Александр Ярема. Об этом сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.
"5 февраля Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал распоряжение о назначении на должность председателя Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александра Ярему", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года правительство создало Госагентство развития молодежи и гражданского общества и объявило конкурс на занятие должности его председателя.
Напомним, Владимир Зеленский заявил о будущей "перезагрузке" судебной системы в Украине.