Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поддержал инициативу посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе активизировать сотрудничество между СНБО и Советом национальной безопасности Грузии.
"Нужно перенести сотрудничество между нашими ведомствами в практическую плоскость", - заявил Данилов по итогам встречи с Шарашенидзе, передает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Европе и мире.
Данилов поблагодарил Грузию за поддержку Украины во время войны и борьбы за восстановление территориальной целостности, и подчеркнул, что страны должны интенсифицировать сотрудничество в сфере евроатлантической интеграции.
"Вхождение в НАТО - стратегическая цель Украины, закрепленная в Конституции, и мы должны совместно с Грузией двигаться в этом направлении", - отметил Данилов.
Наиболее перспективным в этом контексте он назвал сотрудничество в кибернетической сфере.
Шарашенидзе в свою очередь заверил в неизменности позиции Грузии касательно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и также высказался в поддержку активизации двустороннего сотрудничества.
"Наше сотрудничество должно выйти на новый уровень, в частности в вопросах взаимоотношений с НАТО, деоккупации и усиления демократических институтов", - подчеркнул он.