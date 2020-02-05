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Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
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Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО

Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:В СНБО убеждены, что Украина и Грузия должны активизировать сотрудничество в сфере безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поддержал инициативу посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе активизировать сотрудничество между СНБО и Советом национальной безопасности Грузии.

"Нужно перенести сотрудничество между нашими ведомствами в практическую плоскость", - заявил Данилов по итогам встречи с Шарашенидзе, передает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Европе и мире.

Данилов поблагодарил Грузию за поддержку Украины во время войны и борьбы за восстановление территориальной целостности, и подчеркнул, что страны должны интенсифицировать сотрудничество в сфере евроатлантической интеграции.

"Вхождение в НАТО - стратегическая цель Украины, закрепленная в Конституции, и мы должны совместно с Грузией двигаться в этом направлении", - отметил Данилов.

Наиболее перспективным в этом контексте он назвал сотрудничество в кибернетической сфере.

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Шарашенидзе в свою очередь заверил в неизменности позиции Грузии касательно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и также высказался в поддержку активизации двустороннего сотрудничества.

"Наше сотрудничество должно выйти на новый уровень, в частности в вопросах взаимоотношений с НАТО, деоккупации и усиления демократических институтов", - подчеркнул он.

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Украина, Грузия, СНБО, Алексей Данилов.
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