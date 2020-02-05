Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел

Новости Украины:Президент Украины планирует сменить министра иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский может сменить министра иностранных дел.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"С Пристайко странная ситуация, он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения", – рассказывает собеседник Офисе президента.

УП называет при этом несколько должностей и должностных лиц, по которым решение еще не принято. Среди таких издание называет и министра обороны Андрея Загороднюка.

"Насчет Загороднюка, то он себя никак не проявил на посту", – отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, 1 февраля на Банковой провели собеседования с минимум несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими должностными лицами: представителем Украины в "Минской группе" Алексеем Резниковым, председателем парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой и вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой.