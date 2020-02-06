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Доказывайте правоту в дискуссии, а не кулаками: Стефанчук обратился к депутатам

Доказывайте правоту в дискуссии, а не кулаками: Стефанчук обратился к депутатам
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Первый заместитель председателя ВР заявил, что в понятии парламентаризма все решается путем голосования.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов доказывать свою правоту в дискуссии, а не в "кулачных обезьяньих прыжках".

Об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады.

"Я обращаюсь к депутатам, которые, к сожалению, провоцируют непарламентское поведение в этом зале. Займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей. Парламент - место для дискуссии. Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", - сказал Стефанчук.

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Он добавил, что в понятии парламентаризма все решается путем голосования.

"Займите свои места и не устанавливайте здесь провокации в стенах Верховной Рады Украины", - призвал первый вице-спикер.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 февраля, в ВР произошла стычка между членами фракций "Батькивщина" и "Слуга народа". Стычка началась после того, как парламент не поддержал предложение работать сегодня до 20.00.

Напомним, Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа".

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Верховная Рада, Парламент, Депутаты, Слуга народа, Руслан Стефанчук.
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