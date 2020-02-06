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"Человек опытный": президент назначил нового главу Львовской ОГА

"Человек опытный": президент назначил нового главу Львовской ОГА
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА предпринимателя Максима Козицкого.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации предпринимателя Максима Козицкого.

"У нас все области непростые. У нас есть львовянин, Максим Козицкий, окончил много разных вузов: и Львовский медицинский университет, и Киево-Могилянку, и университет имени Франко. То есть человек опытный, профессиональный, искали сильного менеджера. У него 20 лет менеджерского опыта", - сказал глава государства во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград во Львовской области в четверг.

Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академии" по специальности "менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("специалист по учету и аудиту").

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Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данилы Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах член наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнафтогазинвест". В 2014-2016 годах заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

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Львовская ОГА, Владимир Зеленский, Максим Козицкий.
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