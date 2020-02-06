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Вооруженный человек в Раде: Стефанчук обратился в Регламентный комитет

Вооруженный человек в Раде: Стефанчук обратился в Регламентный комитет
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Стефанчук дал поручение Регламантному комитету ВР разобраться в нештатной ситуации в ВР.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету ВР выяснить ситуацию с пребыванием вооруженного человека в сессионном зале парламента.

Во время заседания парламента выступил народный депутат Сергей Рудик (внефракционный), заявив, что на странице народного депутата Украины Максима Саврасова (фракция "ЕС") в Facebook размещены фото, на которых видно, что возле президиума находится охрана "с оружием".

Он обратился к руководству парламента о недопустимости такой ситуации.

Доказывайте правоту в дискуссии, а не кулаками: Стефанчук обратился к депутатам

Отметим, что на странице Саврасова действительно размещено несколько фотографий, на которых, скорее всего, охранник председателя ВР Дмитрия Разумкова, и можно предположить, что под полой пиджака у него кобура с оружием, но самого оружия не видно. Саврасов подписал фото так: "В зале ВР охранники с оружием".

Охранник находился в президиуме во время противостояния между депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа", он стоял в стороне, не вмешиваясь в ситуацию.

В ответ на это Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить эту ситуацию.

Напомним, Руслан Стефанчук объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента.

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Верховная Рада, Парламент, Оружие, Слуга народа, Руслан Стефанчук.
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