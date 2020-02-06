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"Критически важные законы приняты": Кулеба похвалил "слуг народа"

"Критически важные законы приняты": Кулеба похвалил "слуг народа"
19:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Вице-премьер рассказал, что "Слуга народа" и другие нардепы приняли до 30 евроинтеграционных законов, которые блокировались годами.

Фракция "Слуга народа" продемонстрировала приверженность идее европейской интеграции, приняв при поддержке депутатов других фракций почти 30 критически важных для евроинтеграции законов.

Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Фракция "Слуга народа" (а ее председателем является Давид Арахамия) при поддержке депутатов других фракций приняла почти 30 критически важных законов для евроинтеграции. Законы, которые годами не принимались из-за схем, "договорняков", из-за того, что это было слишком сложно и невозможно. Для меня это гораздо важнее, чем рефлексии по поводу того, какой должна быть наша тактика в отношении европейской интеграции", - говорит Кулеба.

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с правом ЕС.

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После Кулеба пояснил, что несмотря на заявления Арахамии, Украина не откажется от евроинтеграции. Вскоре сам Арахамия заверил, что поддерживает гармонизацию украинского законодательства с европейским.

"Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что Давид Арахамия хочет жить в европейской стране. Я поддерживаю мнение, что интеграция должна быть разумной", - отмечает вице-премьер.

Он также сказал, что видит идею успешной европейской Украины одним из ключевых инструментов объединения нации.

"Я думаю, страну может сшить только история успеха. Мое впечатление, что президент сейчас как раз ищет опорные точки, вокруг чего сшивать страну. Я рассматриваю свое участие в правительстве тоже как свой вклад в сшивание страны, потому что я хочу, чтобы идея успешной европейской Украины была одним из инструментов такого сшивания", - говорит Дмитрий Кулеба.

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Верховная Рада, Дмитрий Кулеба, Слуга народа.
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