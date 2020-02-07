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ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в нардепы в 179-м округе

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в нардепы в 179-м округе
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в народные депутаты в 179-м округе.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами относительно регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

ЦИК зарегистрировала в частности кандидатами в народные депутаты пенсионера Сергея Кошулько, выдвинутого партией "Новая программа Вадима Черного"; выдвиженца от Всеукраинской казацкой партии, безработную Галину Хархалис и выдвиженца от партии "Народная сила", старшего преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Дениса Шейбута.

Кроме того, ЦИК утвердила единую смету расходов окружной избирательной комиссии ОИО №179 для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта в сумме 8 млн 910 тыс. гривень.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. ЦИК назначила выборы на воскресенье, 15 марта 2020 года.

Согласно календарному плану, утвержденному комиссией 3 января, выдвижение кандидатов будет происходить по 3 февраля включительно. С 16 января по 13 февраля включительно - подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов.

ЦИК утвердила бюджет на подготовку и проведение выборов народного депутата в округе № 179 15 марта

На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в округе №179 победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. В то же время в ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.

3 февраля ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в ОИО 179 - выдвиженца от партии “Свобода” Игоря Швайку.

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ЦИК, Нардеп, 179-округ.
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