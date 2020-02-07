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Встреча глав МИД стран "нормандской четверки": Пристайко остался без приглашения

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки": Пристайко остался без приглашения
10:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Украинского дипломата не пригласили на встречу глав МИД стран "нормандского формата"

Главу Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко не позвали на встречу глав МИД стран "нормандской четверки".

Об этом Пристайко заявил после встречи со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

"Я тоже читал об этом, у меня нет еще официального предложения (о встрече глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, - ред.)", - ответил министр на вопрос о появившейся информации касательно встречи в рамках Мюнхенской конференции в феврале.

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Также он добавил, что отдает приоритет встрече лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться в апреле.

Кроме того, по словам Пристайко, в Мюнхене запланирована встреча Министров иностранных дел тех, стран, чьи граждане пострадали в крушении украинского лайнера МАУ.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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