Когда рассмотрят все поправки к земельной реформе: прогноз "слуги народа"

Новости Украины:Александ Корниенко думает, что земельный законопроект будут рассматривать три-пять недель.

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли может затянуться на три-пять пленарных недель.

Об этом в кулуарах Рады рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы вчера посчитали, приблизительно - от трех до пяти пленарных недель может растянуться", - рассказал Корниенко, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Корниенко, следующая пленарная неделя будет посвящена дискуссии касательно дальнейшего будущего законопроекта.

"Мы находимся сейчас не в условиях, чтобы позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", -рассказал нардеп.

Корниенко также опроверг, что депутаты от "Слуги народа" готовы идти на уступки в позиции по Крыму или "торговать должностями" в обмен на голосование за рынок земли.