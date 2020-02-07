Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Пулев пугающе обратился к Джошуа
Пулев пугающе обратился к Джошуа
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Когда рассмотрят все поправки к земельной реформе: прогноз "слуги народа"

Когда рассмотрят все поправки к земельной реформе: прогноз "слуги народа"
13:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Александ Корниенко думает, что земельный законопроект будут рассматривать три-пять недель.

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли может затянуться на три-пять пленарных недель.

Об этом в кулуарах Рады рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы вчера посчитали, приблизительно - от трех до пяти пленарных недель может растянуться", - рассказал Корниенко, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Корниенко, следующая пленарная неделя будет посвящена дискуссии касательно дальнейшего будущего законопроекта.

В Кабмине рассказали о предохранителях для проверки средств на покупку земли

"Мы находимся сейчас не в условиях, чтобы позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", -рассказал нардеп.

Корниенко также опроверг, что депутаты от "Слуги народа" готовы идти на уступки в позиции по Крыму или "торговать должностями" в обмен на голосование за рынок земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Слуга народа, Александр Корниенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь