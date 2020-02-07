Работаем только днем: Глава СН заявил причины, почему ВР не может работать ночью

Новости Украины:Глава фракции СН объяснил причину, почему Верховная Рада не будет работать ночью.

В Верховной Раде Украины не будут проводить ночных заседаний, ведь есть беспокойство, что нардепов будут обвинять в "схемах".

Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент.

Так, на вопрос журналистов, есть ли вероятность того, что парламент продолжит свою работу ночью, Арахамия ответил: "Нет".

"Все будут говорить, что ночью хотите какие-то схемы провернуть. Вся страна увидит, как мы идем нормальным путем, законным, а они делают искусственное сопротивление, генерируя эти поправки, они генерируемые, тексты сгенерированы. А мы вынуждены сидеть сейчас как попугаи,"подтверждаем" - "не подтверждаем", нажимать эти кнопки. Я думаю, что они через некоторое время увидят, как люди воспринимают эту инициативу - и отреагируют", - рассказал Арахамия.

Он отметил, что лучшее, что нардепы могут сделать - "не настаивать на рассмотрении поправок, и тогда быстрее пойдет этот процесс".