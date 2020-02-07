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Арахамия о "Батькивщине": Маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много

Арахамия о "Батькивщине": Маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Арахамия считает, что "Батькивщина" обязана заплатить за сломанный микрофон в Раде.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что народные депутаты из фракции "Батькивщина" в вопросе законопроекта о рынке земли как "маленькое насекомое", которое "много жужжит", и должно заплатить за сломанный накануне в президиуме парламента микрофон.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, подавали ли представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложения о готовности снять свои поправки в законопроект о рынке земли.

"Батькивщины на этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много ... Их там - 10 или 15 депутатов, они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", - считает Арахамия.

В то же время, отмечает он, "ОПЗЖ" "действительно оказывает серьезное сопротивление". "Мы с ними не общаемся на эту тему. Я лично считаю, что, когда они прислушаются к своим избирателям, поймут, что эта стратегия тоже не работает", - убежден Арахамия.

Комментируя вчерашнее блокирование трибуны народными депутатами из "Батькивщины" и их схватку с коллегами от "Слуги народа", Арахамия сказал: "Они хотели вчера драки. Вы же видели, как Власенко пытался создать драку. Но у нас была четкая позиция не расшатывать ситуацию и не давать им какую-либо возможность показать, что они в этом процессе вообще имеют хоть какое-то влияние или участие".

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Кроме того, Арахамия выступает за экспертизу сломанного микрофона в президиуме парламента. "Я считаю, что "Батькивщина" должна компенсировать (соответствующие расходы - ред.) ... в бюджет", - сказал он и отметил, что "с моральной точки зрения они должны уплатить в десятикратном размере".

На вопрос, планируется ли направить обращение в Регламентный комитет ВР по расследованию действий лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Арахамия ответил: "Я не буду подавать в Регламентный комитет на Тимошенко. Я думаю, что ей хватит собственных консультантов, которые поймут, что повреждать государственное имущество в собственных интересах, - это будет негативно влиять на ее уже фактически несуществующий рейтинг, но еще просто она сама себя добьет".

Как сообщалось ранее, парламент 6 февраля начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10). Депутаты успели рассмотреть более 180 поправок из более 4 тыс., поданных к документу.

Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта

Депутаты от "Батькивщины", в частности ее лидер Юлия Тимошенко, пытались блокировать президиум парламента в знак протеста против принятия закона о рынке земли. Между членами фракций "Батькивщина" и "Слуга народа" произошло столкновение.

Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук все вечернее заседание с 16.00 до 19.30, пока рассматривался проект закона, стояли в президиуме возле рабочего места председателя Верховной Рады.

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Верховная Рада, Батькивщина, Слуга народа, Давид Арахамия.
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