СМИ: Украина в ПАСЕ единственная проголосовала против нового санкционного механизма

Новости Украины:Украина оказалась единственной страной в ПАСЕ, голосовавшей против нового санкционного механизма.

Украина оказалась единственной страной-членом Совета Европы, голосовавшая во время заседания комитета министров против законопроекта, позволяющего России выйти из-под санкционного давления.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Россия и еще несколько государств воздержались. В то же время все другие страны, в частности "группа друзей Украины", поддержали новый санкционный механизм.

Среди причин такого поражения журналисты называют эффективную информационную операцию России, которая все время делала вид, что выступает против нового механизма санкций.

Это также стало мощным аргументом в пользу того, чтобы не учитывать поправки к этому решению, предложенные Украиной.

Как сообщалось ранее, ночью на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений. За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 44 и воздержались - 7.

Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс. Документ не предусматривает введения каких-либо санкций в отношении российской делегации.