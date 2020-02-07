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СМИ: Украина в ПАСЕ единственная проголосовала против нового санкционного механизма

СМИ: Украина в ПАСЕ единственная проголосовала против нового санкционного механизма
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина оказалась единственной страной в ПАСЕ, голосовавшей против нового санкционного механизма.

Украина оказалась единственной страной-членом Совета Европы, голосовавшая во время заседания комитета министров против законопроекта, позволяющего России выйти из-под санкционного давления.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Россия и еще несколько государств воздержались. В то же время все другие страны, в частности "группа друзей Украины", поддержали новый санкционный механизм.

Среди причин такого поражения журналисты называют эффективную информационную операцию России, которая все время делала вид, что выступает против нового механизма санкций.

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Это также стало мощным аргументом в пользу того, чтобы не учитывать поправки к этому решению, предложенные Украиной.

Как сообщалось ранее, ночью на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений. За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 44 и воздержались - 7.

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Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс. Документ не предусматривает введения каких-либо санкций в отношении российской делегации.

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Украина, ПАСЕ, Россия, Санкции.
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