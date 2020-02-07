Разумков: Законопроект о народовластии выйдет в ближайшем будущем

Новости Украины:В парламент в ближайшем будущем поступит ряд законопроектов о референдумах.

В парламент в ближайшем будущем поступит ряд законопроектов о референдумах.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что подготовкой законопроектов о референдумах занимается первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Первый из пакета законопроектов, так называемых о народовластии, он выйдет в ближайшем будущем", - сказал Разумков.

По его словам, речь идет о нескольких законопроектах, в частности, о всеукраинском референдуме, о местных референдумах, об отзыве народного депутата, депутатов местных советов, о народном вето и возможно, "еще ряд других законопроектов, которые можно отнести к этой плеяде".