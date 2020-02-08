Вакарчук о рынке земли: С этим шутить не стоит

Новости Украины:Вакарчук высказал опасения касаемо земельной реформы.

Лидер партии "Голос", говоря о рынке земли, напомнил о "ваучерной приватизации" в 90-х годах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Я вам хочу напомнить одну вещь: однажды в 1990-х мы хотели провести реформу, которая на словах тоже должна была быть справедливой. После того, как Советский Союз развалился, мы решили, что будет абсолютно правильным раздать людям собственность и сделать их владельцами предприятий, - прошла так называемая ваучерная приватизация. Мы все хорошо помним, чем она закончилась: тем, что у нас в стране теперь 5 или чуть больше тех, кого мы называем олигархами, которые на самом деле, пользуясь несовершенством и самого закона, и судебной системы, и правоохранительных органов, скупили все предприятия", - рассказал Вакарчук.

Также Вакарчук выразил сомнения относительно нынешней ситуации с правоохранительными органами, судами и эффективностью государственной машины.

"Теперь вернемся к сегодняшнему дню. Я не думаю, что наши суды стали гораздо честнее, что наши правоохранительные органы стали гораздо менее коррумпированными, что государственная машина стала более эффективной, к сожалению, чем тогда. Почему мы думаем, что, спешно написав закон и быстро проведя его как-нибудь в зале, мы не получим такую же картину?", - отметил лидер "Голоса".