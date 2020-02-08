Зеленский в Ватикане: Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего

Новости Украины:Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана.

Во время официального визита к Святому Престолу Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, с участием Секретаря по межгосударственным отношениям, архиепископа Пола Ричарда Галлахера, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства отметил плодотворное сотрудничество, что удалось развить за 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Святым Престолом, дата установления которых символически совпадает с сегодняшним визитом, говорится в сообщении.

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.