В России заявили о готовности к обмену послами с Украиной

Новости Украины:Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия могли бы "обменяться послами".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности его страны вновь обменяться с Украиной послами. Об этом сообщает "Российская газета".

"Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", — подчеркнул Лавров.

По мнению главы российского МИД, между Украиной и РФ существует взаимосвязь в сфере транспорта, гуманитарных вопросах, семейных отношениях и экономике.

Лавров считает "неразумными" меры по возведению барьеров в области транспортного сообщения и коммуникации.

Напомним, Россия и Украина отозвали для консультаций своих послов в 2014 году.

В 2018 году Верховная Рада приняла Закон №0206 "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".