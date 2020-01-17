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В МИД РФ заявляют о нежелании Украины прекращать войну на Донбассе

В МИД РФ заявляют о нежелании Украины прекращать войну на Донбассе
14:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смена власти в Украине не привела к разрешению конфликта на Донбассе.

В МИД РФ обвинили руководство Украины в том, что оно "не спешит" прекращать войну на оккупированном Россией Донбассе.

Об этом говорится в ответах Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", - заявили в МИД РФ.

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При этом в ведомстве посетовали, что "объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня".

"Проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 гг. по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера", что позволило провести 9 декабря в Париже очередной, пятый, саммит "нормандского формата". Его главным итогом стало единодушное подтверждение безальтернативности Минских соглашений как основы решения кризиса в Украине, утверждают в МИД РФ. Лидеры "четверки" дали четкие рекомендации Трехсторонней контактной группе по "конкретным направлениям урегулирования. Первые шаги уже сделаны. Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса, а 29 декабря 2019 года состоялся обмен части удерживаемых лиц", добавили в министерстве.

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При этом в МИД РФ требуют от Украины прямого диалога с российскими боевиками.

"Россия будет добиваться выполнения всех положений Минских соглашений во всей их полноте и последовательности, включая прекращение огня, разведение сил, отвод вооружений, амнистию, снятие экономической и гуманитарной блокады, предоставление Донбассу конституционно гарантированного особого статуса и проведения там местных выборов. Ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию, находятся в Киеве", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ указали, что установление "прочного мира" в Украине отвечает "нашим интересам и должно позитивно сказаться на наших двусторонних отношениях".

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Россия, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ.
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