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Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции

Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции
12:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина - важный пункт европейской политики", - сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, сообщил Ишингер.

"Канцлер с 2008 года принимает участие в каждой второй конференции, если так будет и сейчас - она была в 2019 году, я почти уверен, что она будет снова выступать у нас в 2021 году. Правительство ФРГ будут представлять Хайко Маас (глава МИД), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (глава Минобороны, Хорст Зеехофер" (глава МВД)", - сказал Ишингер.

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По его словам, "российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также примет участие в мероприятии.

По данным Ишингера, в Мюнхен приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель "Байеришер хоф" в центре Мюнхена.

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Германия, ФРГ, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский.
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