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"Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США

"Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
18:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент и правительство Украины действовали правильно, оставаясь в стороне от американской политики.

Президент и правительство Украины избрали правильную политику, заявляя о том, что не вмешиваются во внутреннюю политику США, заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Президент Зеленский и правительство в последние пять месяцев проделали очень хорошую работу, идя по очень узкой тропе, чтобы оставаться в стороне от американской политики... но с другой стороны - не думайте, что это могло подорвать двухпартийный консенсус в Конгрессе по поддержке Украины", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, несмотря на попытки втянуть Украину во внутреннюю американскую политику, Украина должна и в дальнейшем придерживаться нынешней позиции .

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"Украина должна продолжать следовать этой узкой тропой. Это будет очень на пользу Украине и сильным отношениям США и Украины" - добавил экс-посол США в Украине.

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США, Стивен Пайфер, Владимир Зеленский.
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