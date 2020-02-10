"Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США

Новости Украины:Президент и правительство Украины действовали правильно, оставаясь в стороне от американской политики.

Президент и правительство Украины избрали правильную политику, заявляя о том, что не вмешиваются во внутреннюю политику США, заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Президент Зеленский и правительство в последние пять месяцев проделали очень хорошую работу, идя по очень узкой тропе, чтобы оставаться в стороне от американской политики... но с другой стороны - не думайте, что это могло подорвать двухпартийный консенсус в Конгрессе по поддержке Украины", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, несмотря на попытки втянуть Украину во внутреннюю американскую политику, Украина должна и в дальнейшем придерживаться нынешней позиции .

"Украина должна продолжать следовать этой узкой тропой. Это будет очень на пользу Украине и сильным отношениям США и Украины" - добавил экс-посол США в Украине.