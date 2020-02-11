Скачать
Вторник, 11.02.2020
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Зеленский о деле Шеремета: Если не хватит доказательств, правоохранители как минимум извинятся

Зеленский о деле Шеремета: Если не хватит доказательств, правоохранители как минимум извинятся
14:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что правоохранители, заявившие о раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета, не смогут доказать свои обвинения в суде, то они должны извиниться.

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что "дело Шеремета" сдвинулось с мертвой точки, но напоминает об ответственности правоохранителей за результаты расследования.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, по его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

При этом он добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

Напомним, в середине декабря прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. В присутствии президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки руководство Нацполиции назвало имена подозреваемых.

Дело об убийстве Шеремета: алиби Кузьменко не подтвердилось

Ими оказались сержант Сил спецопераций и рок-музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военный парамедик Яна Дугарь.

В конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Дело Шеремета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь