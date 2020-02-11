Кремль продолжает паспортизовать украинское население - Климпуш-Цинцадзе

Новости Украины:В Комитете Рады по евроинтеграции рассчитывают, что ЕС будет держать Россию под санкциями.

Российская Федерация не выполняет договоренностей, взятых на себя во время встречи в Нормандском формате, состоявшейся в декабре 2019 года.

Об этом сообщается на странице председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook по результатам встречи членов комитета с новым комиссаром ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи.

"Глава комитета выразила обеспокоенность невыполнением Россией обещаний, которые она взяла на себя во время последней встречи в Нормандском формате. До сих пор Красный крест не имеет доступа к незаконно удерживаемых граждан Украины, миссия ОБСЕ не имеет доступа к оккупированным территориям и всей линии разграничения, РФ продолжает контролировать часть границы и завозить через нее на восток Украины оружие, военных и наемников", - говорится в сообщении.

Народные депутаты подчеркнули, что рассчитывают на то, что ЕС будет продолжать четкую и единую политику поддержки суверенитета, независимости и восстановления территориальной целостности Украины, а также санкционными методами противодействовать агрессии РФ против Украины.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Кремль продолжает паспортизовать украинское население на временно оккупированных территориях. Все это не способствует приближению решения этого межгосударственного конфликта.

В свою очередь Варгеи заверил, что ЕС и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. По его словам, европейская сторона нацелена на построение еще более глубоких экономических связей с Украиной – и через двусторонний трек взаимоотношений, и в рамках "Восточного партнерства". По убеждению еврокомиссара, устойчивость и развитая экономика дадут гражданам Украины дополнительные возможности для реализации. В ЕК большое внимание уделяется приближению украинского законодательства к европейскому, подчеркнул еврокомиссар.