Скачать
Среда, 12.02.2020
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Кабмин определил механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований

Кабмин определил механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований
12:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании правительства определил четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований", - сообщил премьер и добавил: "До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке".

Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года

Гончарук отметил, что таким образом восстановлена справедливость, потому что добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий.

"Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы" - добавил глава правительства.

Напомним, Кабинет министров в среду может принять проект постановления о создании Агентства по управлению государственным долгом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
04 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь