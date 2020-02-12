Кабмин определил механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований

Новости Украины:Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании правительства определил четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований", - сообщил премьер и добавил: "До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке".

Гончарук отметил, что таким образом восстановлена справедливость, потому что добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий.

"Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы" - добавил глава правительства.

Напомним, Кабинет министров в среду может принять проект постановления о создании Агентства по управлению государственным долгом.