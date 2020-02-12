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Среда, 12.02.2020
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Брифинг в разгаре: Стороны выражают приверженность к Минским соглашениям

Брифинг в разгаре: Стороны выражают приверженность к Минским соглашениям
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter.com

Новости Украины:Конфликтующие стороны на Донбассе выражают крайнюю приверженность Минским соглашениям.

Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям - спецпредставитель ОБСЕ

Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям и готовы приложить больше усилий для реализации решений саммита "нормандской четверки", заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау на брифинге в Минске в среду.

"Ровно пять лет назад был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом Безопасности ООН. Комплекс мер совместно с Минским протоколом и Минским меморандумом являются основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность Минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон", - сказала Грау.

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"К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии препятствует мониторингу режима прекращения огня", - добавила она. 

"И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения Нормандского саммита", - констатировала спецпредставитель ОБСЕ.

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ОБСЕ, Донбасс, Минск, Брифинг.
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