"Батькивщина" подготовила законопроект о "раскрытии лоббистской деятельности"

Новости Украины:Тимошенко и Власенко внесли законопроект о госрегистрации субъектов лоббирования в Украине.

Народные депутаты фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3059 о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине, сообщается на официальном сайте партии "Баткивщина".

"На основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности мы подготовили наш законопроект, адаптировав его к украинским реалиям. Если мы хотим знать, кто кукловодит сегодня нашими министрами, президентом, депутатами - нам нужно этот закон немедленно принимать и мы будем на этом настаивать", - подчеркнула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс конференции в Киеве.

Она отметила, что представленный проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов - людей, отстаивающих интересы отдельных государств и компаний; лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт; чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом.

"Я уверена: если мы сможем достаточно быстро этот закон принять, это поможет нам защитить наши недра, наши предприятия, наши ресурсы и самое главное - защитить нашу украинскую землю. В стране надо наводить порядок, потому что сегодня к нам едут аферисты со всего мира, и каждый из них имеет целью наши с вами украинские ресурсы просто присвоить и использовать в частных интересах. Поэтому наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить страну", - резюмировала Тимошенко.