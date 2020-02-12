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Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства

Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
14:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.

Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет деятельности правительства за 2019 год, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы рассмотрели и утвердили промежуточный отчет правительства", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Он отметил, что отчет будет отправлен в Верховную Раду в определенный законом срок.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров создал Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом. По словам Гончарука, это агентство позволит максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

По его словам, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании долга.

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Напомним, Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

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Верховная Рада, Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук.
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