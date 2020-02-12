Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства

Новости Украины:Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.

Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет деятельности правительства за 2019 год, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы рассмотрели и утвердили промежуточный отчет правительства", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Он отметил, что отчет будет отправлен в Верховную Раду в определенный законом срок.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров создал Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом. По словам Гончарука, это агентство позволит максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

По его словам, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании долга.

Напомним, Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.