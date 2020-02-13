Скачать
Четверг, 13.02.2020
Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО
Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты
13 февраля - приметы и обряды в День святого Никиты

Глава Минздрава Скалецкая рассказала о личной жизни

Глава Минздрава Скалецкая рассказала о личной жизни
08:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В августе 2019 года Министерство здравоохранения Украины возглавила Зоряна Скалецкая.

Зоряна Скалецкая рассказала, как изменилась ее личная жизнь после вступления в должность. Об этом она рассказала в интервью для 24 канала.

Зоряна Скалецкая – мать двоих детей. В одном из своих первых интервью она отметила: оставила их без приготовленного борща не для того, чтобы дать кому-то реализовывать свои "хотелки" и продвигать чьи-то интересы.

Спустя почти полгода в Минздраве времени для семьи таки стало больше. "У меня появились шесть заместителей, которым четко определены направления. Поэтому работа максимально структурировалась", – пояснила министр. И добавила, что накануне удалось даже пойти с детьми в кино.

"Хотелось бы больше, на самом деле. Но сейчас период с острыми респираторными заболеваниями и реформами",– добавила она.

Кроме этого, Скалецкая отметила, что практикует вместе с детьми здоровое питание: жареного стараются не есть, только вареное или запеченное в духовке. Ведь это полезнее и проще, чем впоследствии пользоваться услугами врачей.

Скалецкая: Второй этап медреформы начнется при любых условиях

Экс-муж министра – Александр Черненко, бывший нардеп от БПП. Чиновница рассказала, что поддерживает с ним коммуникацию в вопросах, связанных с воспитанием детей. В ответ на вопрос о новых отношениях, министр пошутила: можно объявить конкурс, пока ее сердце свободно.

Также Скалецкая рассказала, что имеет семейного врача, который ведет ее последние 20 лет. Вместе с детьми она ежегодно проходит плановый осмотр. "Максимально стараемся удержать наше здоровье под контролем", – заверила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Александр Черненко, Глава Минздрава, Зоряна Скалецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
02 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
05 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Китае назвали новый путь распространения коронавируса
ЦИК: Следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с местными
ЦИК объединила первые выборы в ОТГ с местными выборами
Грипп в Украине: за неделю умерли восемь человек
Грипп в Украине: за неделю умерли восемь человек
Сретение Господне 2020: история и традиции праздника
Сретение Господне 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь