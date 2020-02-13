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Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США

Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Народные депутаты фракции "Слуга народа" поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время.

Депутаты из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время, сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Не только наши - со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции на учебу в США.

По его словам, поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

"Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - подчеркнул Корниенко.

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Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова "слуга" в названии партии.

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Верховная Рада, США, Слуга народа, Александр Корниенко.
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