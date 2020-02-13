Зеленский: Власть должна придать новый импульс для развития науки

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил, что правительство должно поддерживать науку Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть должна придать новый импульс для развития отечественной науки и создать все необходимые условия для работы ученых в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с лауреатами прошлогодней премии президента для молодых ученых. Встреча состоялась в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский ознакомился с работами лауреатов. Также глава государства осмотрел экспозицию Фонда президентов Украины и вручил лауреатам премии свидетельства и нагрудные знаки.

"Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями в области науки и техники. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть в Украине, - это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые", - сказал Зеленский во время встречи.

Глава государства отметил, что лауреатами премии президента стали ученые, которых отметили за 40 работ в области инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, сферах медицины, экологии, кибербезопасности и тому подобное.

"Эти работы модернизируют процессы, позволяющие государству потенциально сэкономить или заработать миллиарды гривен, способные улучшить жизнь как отдельных отраслей, так и всех граждан Украины. Именно поэтому в этом году мы кардинально изменили концепт мероприятия. Мы хотим, чтобы работы победителей не потерялись в длинных ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, а максимально широко и комплексно - насколько это возможно", - отметил президент.

По его словам, на сегодняшней встрече кроме ученых были приглашены министры и представители бизнеса, чтобы они смогли познакомиться друг с другом и запланировать начало сотрудничества.

"Это важный шаг, чтобы восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом. Я знаю, что ряд работ уже заинтересовал наши министерства - Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Мы все очень надеемся, что это принесет пользу, дивиденды нашему государству и вам, уважаемые ученые", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что украинцы осуществили весомый вклад во многие сферы - от покорения космоса до ИТ-технологий, и сегодня надо сделать все, чтобы ученые смогли реализовать себя не в Кремниевой долине, а на родной земле. Для этого нужна поддержка и государства, и частного сектора.

"Это касается финансирования, развития новых исследований, маркетинга научных идей и внедрения этих идей в жизнь. Мы должны придать импульс для развития украинской науки. Открыть Украине и миру наших новых Сикорских, Вернадских, наших Королёвых", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил коллектив Национальной библиотеки Украины имени Вернадского за работу и отметил целесообразность проведения ремонта в ее помещении.

Президент также отметил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года президент подписал указ о присуждении премий для молодых ученых 2019 года. Премии присуждены 88 ученым.