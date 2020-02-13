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Климкин назвал выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях частью агрессии

Климкин назвал выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях частью агрессии
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Бывший глава МИД Украины считает, что Украина в ООН должна заявить о выдаче российских паспортов как нарушении "Минска".

Украинская сторона на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН должна акцентировать внимание на такой форме кремлевской агрессии, как выдача российских паспортов на оккупированном Донбассе в контексте нарушения Минских договоренностей.

Такое мнение высказал в Twitter экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На заседании СБ ООН, если оно состоится, Россия должна услышать, что выдача российских паспортов является частью российской агрессии и меняет логику Минских договоренностей", - написал Климкин.

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Как известно, 20 февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

12 февраля стало известно о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия, в частности 18 февраля, заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

В МИД Украины 13 февраля заявили, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН, и представители Украины примут участие в обоих мероприятиях.

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Украина, Россия, ООН, РФ, МИД Украины, Павел Климкин.
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