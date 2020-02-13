Загороднюк: Мы продолжим содействовать мирному урегулированию конфликта в Афганистане

Новости Украины:Министр обороны Украины поучаствовал в заседании НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Украина и в дальнейшем будет поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Учитывая то, что сильные и самодостаточные силы национальной безопасности и обороны Республики Афганистан являются важным элементом в достижении дипломатического успеха в Афганистане, мы продолжим содействовать усилиям в тренировочно-совещательной деятельности", - отметил глава оборонного ведомства в ходе заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем, - добавил Загороднюк.

Министр также поблагодарил партнеров за предоставление логистического обеспечения украинскому персонала в Миссии.