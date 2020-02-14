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Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий

Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий
10:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над "Газпромом".

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над российской компанией "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он заявил в эфире телеканала "UА: Перший".

"Если предложение разделить поровну (выигрыш, полученный от "Газпрома") тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что здесь есть верховенства права и мы живем в правовом государстве", - сказал Витренко.

"Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от "Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

По его словам, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с "Газпромом", что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл. 27 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд дол. по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко обратился к Коболеву по поводу своей премии

Это позволило начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией, который в итоге был заключен 30 декабря 2019 года.

14 января 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром", а также предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

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Газпром, Нафтогаз, Суд, Премии, Владимир Зеленский, Юрий Витренко.
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