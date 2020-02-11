Витренко обратился к Коболеву по поводу своей премии

Новости Украины:Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты".

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко обратился с заявлением к главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, где указал на нарушение трудового договора и невыплату ему премии за достижения весомых целей и реализацию стратегически важных проектов. Соответствующим заявлением он поделился на своей странице в Facebook.

"В прошлую среду, я обратился к главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать. Поскольку последующее развитие событий может привести к публичной огласке, я публикую это заявление, чтобы предотвратить манипуляции и ложным интерпретации", - написал Витренко.

Так, в тексте заявления говорится, что по условиям Трудового договора, Нафтогаз обязан был выплатить Витренко 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано.

Также в своем заявлении Витренко аргументировал, почему он заслужил премию, отметив, что именно он внес наибольший вклад в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Я инициировал Стокгольмский арбитраж по контракту на транзит газа, при этом внешние юристы и эксперты сначала даже не видели для этого возможности. Я формально и неформально отвечал за этот арбитраж со стороны Нафтогаза. Я разрабатывал ключевые экономические аргументы и их обоснование", - написал Витренко.

Кроме того, он отметил, что решение о размере его премии было принято более полугода назад и является обязательным к исполнению со стороны компании.

"Я прекрасно осознаю проблему с общественным восприятием этих премий. Но уменьшение размера этих премий не решает эту проблему. Это - палка с двух концов. Президент и Премьер могут иметь достижение в глазах общества, если заставят менеджеров Нафтогаза "поделиться своими премиями". но это будет выглядеть как "наказание" за то, что они заработали для страны огромные деньги", - написал Витренко.

Также он предложил, чтобы полученные средства от Газпрома государство распределило между всеми украинцами, но не получил ответа от политического руководства страны по этому предложению.

"Поэтому прошу вас безотлагательно совершить все необходимые действия для выполнения Работодателем своих обязанностей по трудовому договору, иначе мне придется начиная с 11 февраля 2020 года обращаться в компетентные органы по защите моих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства к ответственности за такие нарушения" , - написал Витренко в заявлении.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что в январе Нафтогаз получил 578,4 млн долларов за транзит газа из России - за декабрь, январь и февраль.