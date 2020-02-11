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Витренко обратился к Коболеву по поводу своей премии

Витренко обратился к Коболеву по поводу своей премии
10:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты".

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко обратился с заявлением к главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, где указал на нарушение трудового договора и невыплату ему премии за достижения весомых целей и реализацию стратегически важных проектов. Соответствующим заявлением он поделился на своей странице в Facebook.

"В прошлую среду, я обратился к главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать. Поскольку последующее развитие событий может привести к публичной огласке, я публикую это заявление, чтобы предотвратить манипуляции и ложным интерпретации", - написал Витренко.

Так, в тексте заявления говорится, что по условиям Трудового договора, Нафтогаз обязан был выплатить Витренко 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано.

Также в своем заявлении Витренко аргументировал, почему он заслужил премию, отметив, что именно он внес наибольший вклад в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Я инициировал Стокгольмский арбитраж по контракту на транзит газа, при этом внешние юристы и эксперты сначала даже не видели для этого возможности. Я формально и неформально отвечал за этот арбитраж со стороны Нафтогаза. Я разрабатывал ключевые экономические аргументы и их обоснование", - написал Витренко.

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Кроме того, он отметил, что решение о размере его премии было принято более полугода назад и является обязательным к исполнению со стороны компании.

"Я прекрасно осознаю проблему с общественным восприятием этих премий. Но уменьшение размера этих премий не решает эту проблему. Это - палка с двух концов. Президент и Премьер могут иметь достижение в глазах общества, если заставят менеджеров Нафтогаза "поделиться своими премиями". но это будет выглядеть как "наказание" за то, что они заработали для страны огромные деньги", - написал Витренко.

Также он предложил, чтобы полученные средства от Газпрома государство распределило между всеми украинцами, но не получил ответа от политического руководства страны по этому предложению.

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"Поэтому прошу вас безотлагательно совершить все необходимые действия для выполнения Работодателем своих обязанностей по трудовому договору, иначе мне придется начиная с 11 февраля 2020 года обращаться в компетентные органы по защите моих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства к ответственности за такие нарушения" , - написал Витренко в заявлении.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что в январе Нафтогаз получил 578,4 млн долларов за транзит газа из России - за декабрь, январь и февраль.

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Нафтогаз, Премии, Андрей Коболев, Юрий Витренко.
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