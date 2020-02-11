Скачать
Вторник, 11.02.2020
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь

Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
10:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Информация о зарплатах чиновников будет публиковаться ежемесячно.

Кабинет министров Украины опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Данные представлены на правительственном портале.

В сообщении отмечается, что Кабмин работает открыто и прозрачно, и поэтому такая информация обнародуется на правительственном портале ежемесячно.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более чем один оклад", - приводятся в сообщении слова премьера Алексея Гончарука.

В релизе подчеркнули, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент.

При этом премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала. Так, оклад премьер-министра до вычета налогов составил 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн.

Размер премии составил 20 000 грн, но, как отмечается в сообщении, премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 42 039,44 грн, или 33 841,75 за вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн, это сумма после уплаты налогов. Премию же министр получит в размере 30 000 грн.

У министра Кабмина Дмитрия Дубилета оклад скромнее: 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн.

Оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составил 51 903 грн, после уплаты налогов - 41 781,92 грн, премия - 30 000 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Как сообщалось, в декабре прошлого года появилась информация, что министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська попросили Гончарука уволить их.

Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение. Позже министры официально опровергли информацию об увольнении. 14 января Милованов заявил, что ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой заработной платы.

Разумков: Зарплаты нардепов не будут по 100 тысяч

15 января народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников. По его словам, в частности, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 тыс. 204 грн). В итоге президент Владимир Зеленский поручил правительству ограничить заработные платы и премии руководителям органов исполнительной власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министры, Кабмин, Зарплаты, Премии, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
04 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Они мешают работать: Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты
Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился ураган
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь