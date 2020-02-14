Поездка Зеленского в Оман: Офис президента будет судиться с журналистами

Новости Украины:Офис президента Зеленского будет в суде требовать опровержений и извинений от "Схем".

Офис президента Украины обращается в суд с иском, в каком требовать от программы "Схемы" опровержений и извинений в связи с сообщениями о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

"Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности", - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента .

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - подчеркивается в сообщении .

Как отмечет пресс-служба, "обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением".

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналиста - это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой", - говорится в сообщении.

"Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - подчеркивается в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщалось, в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Украинской службы "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно "информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов".

"Именно на его борту, по данным источника "Схем", 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел российский государственный деятель Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности России – ред.). Подтверждение этой информации журналистам удалось получить и с помощью другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации", - говорится в журналистском материале.

5 января Офис президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

5 января Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. 6 января в ходе встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршидом Зеленский обсудил активизацию инвестиционного сотрудничества между странами.