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Укроборонпром выиграл суд у российской компании

Укроборонпром выиграл суд у российской компании
14:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис".

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против ГАХК "Артем", сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем на странице в Фейсбуке.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

Ранее, в 2012-2013 годах завод "Артем" подписал четыре контракта на общую сумму $2,33 млн с "Авиа-ФЭД-Сервис", которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании. По всем договорам завод получил предоплату и начал работы.

В 2014 году в связи с военной агрессией со стороны России Украина ввела ряд санкций к российским предприятиям, под которые в том числе попала и "Авиа-ФЭД-Сервис".

"Иными словами, государство законом прямо запретило заводу "Артем" продолжать любое сотрудничество с российскими компаниями. В том числе проводить как угодно расчеты и выполнять любые обязательства по поставке продукции подсанкционным компаниям", - писал Найем.

После этого "Авиа-ФЭД-Сервис" обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, получила арбитражные решения в свою пользу по всем четырем контактам и обратилась в украинский суд о признании и исполнении на территории Украины этих арбитражных решений.

В пользу российской компании решение вынесли сначала Шевченковский суд Киева, а затем - Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

"Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды неоднократно принимали решения в пользу россиян, как бы странно это не звучало на пятый год войны", - подчеркивал замгендиректора концерна.

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Завод "Артем" - один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

В настоящее время участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают более 100 предприятий украинского ОПК в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. "Укроборонпром" имеет более 10 конструкторских бюро, в концерне работает около 80 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

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Суд, Укроборонпром, Мустафа Найем, Авиа-ФЭД-Сервис.
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