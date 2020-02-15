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НАПК отрицает проверку декларации Зеленского

НАПК отрицает проверку декларации Зеленского
08:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Агентство проверило своевременность представления Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не проводит проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности представления Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Указанная процедура истребования документов является необходимой составляющей для принятия решения о проведении контроля своевременности представления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в заявлении.

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В НАПК добавили, что данные действия проводятся в рамках финансового контроля за своевременностью представления соответствующего уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии и не имеют никакого отношения к иной процедуры - проверки декларации субъекта декларирования.

Как известно, нардеп Алексей Гончаренко 14 февраля распространил информацию, что НАПК начало проверку из-за невнесения Владимиром Зеленским в своей декларации расходов на поездку в Оман в начале года.

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Оман, Владимир Зеленский, НАПК, Декларация Зеленского, Евросолидарность.
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