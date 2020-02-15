В Киеве проходит съезд партии "Слуга народа"

Сегодня в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа".
В 09:30 стартовала экскурсия для журналистов в Общественном хабе политической партии "Слуга народа".
С 10:00 до 11:00 пройдет тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.
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В 12:00 состоится Третий этап четвертого съезда партии. Как отметили организаторы, в программе съезда запланированы обсуждение идеологии партии, обсуждение новой редакции Устава партии, переизбрание Высшего совета партии и обсуждение стратегических позиций относительно местных выборов.
Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова "слуга" в названии партии.