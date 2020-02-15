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Помпео: Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии

Помпео: Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты помогают Украине защищаться от российской агрессии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Россия в 2014 году захватила Крым, потому что попирала территориальную целостность Украины.

Об этом Помпео сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте конференции.

Он заметил, что "Запад побеждает", 30 лет назад пала Берлинская стена, но есть некоторые страны, которые не уважают суверенитет других государств.

"Некоторые государства все еще хотят иметь империи. Давайте поговорим о территориальной целостности или скорее о тех государствах, которые имеют пренебрежение к ней. Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии", - сказал Помпео.

Он также отметил, что Россия занимается дезинформацией, "пытаясь натравить наших граждан друг на друга".

При этом госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты вооружают Украину, чтобы "помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии".

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Также он сказал, что США помогают балтийским странам в вопросах кибербезопасности для защиты от непрерывных кибератак со стороны Москвы.

Кроме того, как отметил Помпео, Россия утверждает, что газопровод "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом, и призвал "не позволять себя обманывать".

Он также призвал помнить о "газовых войнах", которые Россия вела зимой в 2006, 2008, 2009 и 2015 годах.

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США, Крым, Целостность Украины, Майк Помпео.
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