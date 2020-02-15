Зеленский о "тишине" на Донбассе: Продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные

Новости Украины:Зеленский напомнил, что, за почти два месяца после достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, зафиксированы сотни обстрелов украинских позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти через два месяца после достижения договоренности о перемирии на Донбассе зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

Он отметил, что лидеры стран "нормандского формата" во время саммита в Париже подтвердили приверженность всеобъемлющему прекращению огня, а участники Трехсторонней контактной группы 18 декабря 2019 года одобрили соответствующее заявление.

"Но полную "тишину" так пока и не удалось обеспечить. Почти за два месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные", - подчеркнул Зеленский.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - добавил президент.