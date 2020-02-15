В "Слуге народа" оценили вероятность досрочного роспуска парламента

Новости Украины:Александр Корниенко очень низко оценивает вероятность досрочного роспуска парламента.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко очень низко оценивает вероятность досрочного роспуска парламента.

Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам перед началом съезда партии, отвечая на вопрос о его оценке вероятности досрочного роспуска Верховной Рады.

"Низко оцениваю очень - в 15%", - отметил Корниенко.

На уточняющий вопрос, почему существует риск даже на такой процент, Корниенко отметил, что "всегда есть какой-то риск". "Комета упадет, метеорит", - добавил он, шутя.

Напомним, сегодня в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа".