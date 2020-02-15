В "Слуге народа" оценили вероятность досрочного роспуска парламента

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко очень низко оценивает вероятность досрочного роспуска парламента.
Об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам перед началом съезда партии, отвечая на вопрос о его оценке вероятности досрочного роспуска Верховной Рады.
"Низко оцениваю очень - в 15%", - отметил Корниенко.
На уточняющий вопрос, почему существует риск даже на такой процент, Корниенко отметил, что "всегда есть какой-то риск". "Комета упадет, метеорит", - добавил он, шутя.
Напомним, сегодня в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа".