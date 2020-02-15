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Местные выборы 2020: "Слуга народа" будет участвовать

Местные выборы 2020: "Слуга народа" будет участвовать
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Слуга народа" пойдет на выборы в октябре 2020.

Политическая партия "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года.

Соответствующую резолюцию и проект решения съезд партии одобрил 15 февраля.

"Партия принимает активное и всеобъемлющее участие в местных выборах 25 октября 2020 года с целью продолжения перезагрузки власти и приведения в местную власть политиков нового поколения. С целью подготовки к местным выборам поручаем высшему совету партии и председателю партии до 1 марта 2020 года провести аудит, по необходимости перезагрузку и обновление областных структур; в срок до 1 апреля 2020 года сформировать партийную структуру на уровне районов, городов, громад; в срок до 1 мая разработать, согласовать и представить членам партии и общественности стратегию участия партии в местных выборах ", - отметил председатель партии Александр Корниенко.

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Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" в субботу, 15 февраля, провела свой съезд, на котором, в частности, утвердила свой новый устав.

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Местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко.
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