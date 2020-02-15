Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Мюнхенская конференция: Украина, Грузия и Молдова просят ЕС поддержать "Восточное партнерство"

Мюнхенская конференция: Украина, Грузия и Молдова просят ЕС поддержать "Восточное партнерство"
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства".

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы совместно обратились к ЕС относительно важности поддержки региона "Восточного партнерства", сообщает пресс-служба МИД Украины.

"На полях Мюнхенской безопасности конференции министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза", - говорится в сообщении.

Так, главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в ходе стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы реформ, которые осуществляют Украина, Грузия и Молдова в процессе европейской интеграции.

Президент Эстонии: Война продолжается, Крым остается оккупированным

"Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития "Восточного партнерства" на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате "ЕС+три ассоциированные партнера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, ЕС, Грузия, Восточное Партнерство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь