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Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран

Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
16:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава СНБО находится с двухдневным визитом в Иране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, в воскресенье Данилов почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины".

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета.

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Также в память о погибших было поставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Алексей Данилов.
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