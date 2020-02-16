Мюнхенская конференция: у Порошенко рассказали о более, чем 30 встречах

Новости Украины:Порошенко обсудил в Мюнхене с руководством ряда стран продолжение санкций против РФ, миссию ООН на Донбассе и вступление Украины в НАТО.

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел более трех десятков встреч с лидерами различных государств, политиками и чиновниками во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что международные партнеры Украины обеспокоены усилением позиции РФ от изменения риторики нынешней украинской власти, поэтому во время каждой встречи Порошенко подчеркивал неизменные тезисы - продолжение санкций против государства-агрессора, введение миротворческой миссии ООН на всю временно оккупированную территорию Донбасса и скорейшая евроатлантическая интеграция Украины.

Пресс-секретарь политика также сообщил, что благодаря твердой позиции Порошенко план "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" международные партнеры Украины воспринимают как российскую информационную провокацию.

"Все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что" 12 шагов "- это информационная провокация Путина", - отметил Цеголко.